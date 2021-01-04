Получено разрешение на ввод жилых корпусов в "Саларьево парк"

16:29
Фото: пресс-служба Группы ПИК/Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Застройщик получил разрешение на ввод пяти корпусов в жилом комплексе "Саларьево парк" на территории ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"Были успешно урегулированы все спорные вопросы по данному объекту, соответствующие разрешительные документы подписаны застройщику", – отметил он.
По словам руководителя комитета города по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасии Пятовой, в этом году дольщики ЖК начнут получать ключи от квартир в этих пяти корпусах. Она добавила, что они рассчитаны на 2 428 квартир.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал главные строительные итоги 2020 года. Он отметил, что главными задачами работы в данном направлении оставались создание комфортной городской среды, выполнение программы реновации, а также развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Собянин подчеркнул, что вклад Стройкомплекса в ВРП Москвы составляет 19%.
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