Названы города с самым высоким ростом цен на новостройки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Названы крупные российские города с самым высоким ростом цен на новостройки. Исследование в данной области провели эксперты портала "Мир квартир".

Как передает РИА Новости, специалисты провели анализ рынка в 70 населенных пунктах страны с населением свыше 300 тысяч человек. Лидером рейтинга стал город Кемерово, где удорожание цены за квадратный метр составило 32,9%, до 59 тысяч рублей.

На вершине списка также оказались Мурманск (32,5%, подорожание до 67 тысяч рублей за квадратный метр), Хабаровск (30,7%, до 106 тысяч рублей), Тула (30,6%, до 72,5 тысячи рублей) и Набережные Челны (30%, до 65,7 тысячи рублей).

В Москве цена одного квадратного метра жилплощади увеличилась на 17%, до 260 тысяч рублей. В Подмосковье жилье подорожало на 14,3%, до 111 тысяч рублей.

Согласно подсчету, средняя цена квадратного метра в 70 российских городах увеличилась на 19%.

В исследовании указывается, что основным драйвером роста в этом году стала ипотека с господдержкой. Такой способ покупки поддерживал покупательский спрос и позволил застройщикам поднять цены. Кроме того, определенный вклад в увеличение цен внес продолжающийся переход на проектное финансирование.

"Свою роль сыграло и падение рубля относительно доллара", – заключили специалисты.

Ранее Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году. Рыночная цена квадратного метра жилья в следующем году составит 49,17 тысячи рублей.