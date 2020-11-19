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Общество

12:25

Минстрой планирует сохранить льготную ипотеку после 1 июля 2021 года

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минстрой собирается работать над сохранением программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

Он напомнил, что программу льготной ипотеки под 6,5% для покупателей жилья в новостройках утвердили весной текущего года. Изначально она должна была завершиться 1 ноября 2020 года, однако власти продлили ее до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

По словам Файзуллина, импульс, который дала льготная ипотека, подстегнул дополнительный спрос. Также он сообщил о задаче министерства не допустить увеличения цен на квартиры.

"Нам всем надо успеть дополнительное предложение сделать, иначе это приведет к излишнему росту цен на строительный продукт", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти России примут решение о судьбе программы льготной ипотеки к концу первой половины следующего года.

Льготную ипотеку выдают на покупку квартир в новостройках. При этом максимальная сумма кредита была увеличена до 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях . В других регионах предоставляют ипотеку на сумму до 6 миллионов рублей.

Правительство продлило программу льготной ипотеки

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