В России предложили запретить строительство апартаментов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минстрой намерен запретить строительство апартаментов, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Никиту Стасишина.

"Что мы с вами будем делать с тем, что сегодня находится в стройке, и будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое", – заявил Стасишин.

При этом предлагается присвоить уже построенным апартаментам законодательно жилой статус. Отмечается, что вопрос о таком виде жилья обсуждается уже не в первый год. Ранее подобная инициатива предлагалась еще в 2016 году. Тогда планировалось приравнять апартаменты к жилым помещениям в многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что цены на новое жилье могут увеличиться на 12 – 15% по итогам года. Это связано с высоким спросом, который обусловлен появлением программы льготной ипотеки. Кроме того, причиной роста цен стали те граждане, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры.