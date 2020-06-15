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Общество

15 июня, 21:20

Хуснуллин предложил признать апартаменты жильем

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что внес предложения для изменения законодательства, которые узаконят апартаменты и позволят признать их жильем, сообщает РБК.

Он отметил, что этот вопрос регулярно рассматривался на протяжении последних трех лет. Хуснуллин выразил надежду, что осенью этап дискуссий по данной поправке будет пройден.

"Я внес поправку в закон, чтобы все-таки узаконить апартаменты, сделать их жильем. Есть спор по этой теме, последние три года эта тема регулярно возникала. Но я надеюсь, что мы, если в весеннюю сессию даже мы не успеем, к осенней сессии пройдем все споры с разногласиями. Я считаю, что апартаменты надо делать жильем", – рассказал Хуснуллин.

В феврале в Госдуме поднимался вопрос о приравнивании апартаментов к жилью. В частности, в нижней палате парламента выступали с предложением о разрешении прописываться в них.

Россиянам могут разрешить прописываться в апартаментах

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