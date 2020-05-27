В ГД внесен проект, обязывающий соседей соблюдать тишину по ночам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутаты от партии "Единая Россия" внесли в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий соседей в многоквартирных домах соблюдать тишину в ночное время, а также санитарно-гигиенические, экологические и противопожарные правила. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.
Депутаты предлагают внести в Жилищный кодекс статью об обязательствах по соблюдению прав соседей.
В проекте закона говорится, что собственник должен соблюдать тишину в ночное время, соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования, установленные законом.
При этом оговаривается, что нарушением тишины не будут считаться плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе, а также спасательные, аварийно- восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением безопасности.
Ранее в Москве ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах. Согласно указу Сергея Собянина, проводить шумные ремонтные работы можно только в течение четырех часов в будни в периоды с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00. В субботу, воскресенье и дни официальных праздников шуметь нельзя.
Ужесточение требований на проведение шумных работ в многоквартирных домах в период режима самоизоляции прокомментировали в Мосгордуме. Депутат МГД Мария Киселева поддержала эту инициативу, отметив, что режим самоизоляции сам по себе дается непросто, но постоянные громкие звуки за стенкой ситуацию только усугубляют.
Киселева добавила, что в сложившейся ситуации многие работают удаленно из дома, а шум от ремонта мешает трудовой деятельности. В связи с этим ограничение временного интервала для проведения ремонта стало важным решением, уверена депутат.
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