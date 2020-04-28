Собянин ограничил проведение шумных работ в период самоизоляции

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В Москве ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах. Проводить шумные ремонтные работы можно будет только в течение четырех часов в будни.

Согласно указу Сергея Собянина, проведение работ допускается в периоды с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00. В субботу, воскресенье и дни официальных праздников шуметь нельзя.

При этом допускается проведение неотложных ремонтных работ, связанных с безопасностью жителей.

Собянин также пояснил, что данные требования распространяются и на недавно введенные жилые дома – "новостройки, где проблема соблюдения тишины и покоя сегодня стоит особенно остро".

По словам мэра, ограничения вступают в силу немедленно.

Ранее мэр перенес организацию отдыха москвичей, в том числе программу "Московская смена", на срок не ранее 1 августа.

Также подписан указ о продлении до 11 мая включительно всех ограничений, действующих в Москве.

Кроме того, в ближайшие дни начнутся выплаты "детских" доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц.

Максимальный размер выплат безработным составит 19 500 рублей в месяц (12 130 рублей за счет федерального бюджета и 7 370 рублей за счет бюджета Москвы) плюс 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.