Безработные москвичи получат дополнительные выплаты на каждого ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшие дни начнутся выплаты "детских" доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц. Об этом Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

"По решению президента России в ближайшие дни мы начнем выплату "детских" доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц", – написал мэр.

Деньги выплатят в дополнение к федеральному и региональному пособиям по безработице.

Максимальный размер выплат безработным составит 19 500 рублей в месяц (12 130 рублей за счет федерального бюджета и 7 370 рублей за счет бюджета Москвы) плюс 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Также Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.

"На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома", – написал градоначальник на своем персональном сайте.

Кроме того, в праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроки для московских школьников проводиться не будут.

28 апреля Владимир Путин в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом обратился к россиянам. Президент затронул вопросы экономики, политики, здравоохранения, рассказал о социальной поддержке, о самоизоляции и затронул вопросы по выходу из режима ограничений.