Безработные москвичи получат дополнительные выплаты на каждого ребенка

20:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ближайшие дни начнутся выплаты "детских" доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц. Об этом Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.
"По решению президента России в ближайшие дни мы начнем выплату "детских" доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц", – написал мэр.
Деньги выплатят в дополнение к федеральному и региональному пособиям по безработице.
Максимальный размер выплат безработным составит 19 500 рублей в месяц (12 130 рублей за счет федерального бюджета и 7 370 рублей за счет бюджета Москвы) плюс 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Также Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.
"На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома", – написал градоначальник на своем персональном сайте.
Кроме того, в праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроки для московских школьников проводиться не будут.
28 апреля Владимир Путин в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом обратился к россиянам. Президент затронул вопросы экономики, политики, здравоохранения, рассказал о социальной поддержке, о самоизоляции и затронул вопросы по выходу из режима ограничений.
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