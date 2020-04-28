О чем говорил Владимир Путин. Главное

28 апреля Владимир Путин в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом обратился к россиянам. Президент затронул вопросы экономики, политики, здравоохранения, рассказал о социальной поддержке, о самоизоляции и затронул вопросы по выходу из режима ограничений. Главное из выступления российского лидера – в материале Москвы 24.

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Здравоохранение

Владимир Путин в ходе совещания рассказал, что количество исследований на выявление COVID-19 в РФ выросло в 60 раз. Путин также заявил, что охват тестирования будет постоянно увеличиваться.

"Если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас – порядка 150 тысяч в день", – отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в России с нуля было развернуто массовое производство ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Только за март и апрель было выпущено в девять раз больше лекарств.

Кроме того, в начале года в РФ выпускали 60-70 аппаратов искусственной вентиляции легких, а в апреле этот показатель увеличили до 800. При этом в мае власти планируют увеличить объемы производства аппаратов ИВЛ до двух с половиной тысяч.

Президент также отметил, что для пациентов с коронавирусом в стране развернули дополнительно 116 тысяч коек. Путин уточнил, что сейчас задача по обеспечению койко-мест в больницах решена почти полностью.

Глава государства поручил Минздраву вести постоянный мониторинг обстановки с коронавирусом и действовать на опережение. Президент отметил, что сейчас крайне важно анализировать обстановку в целом в стране и отдельно – в каждом регионе.



Владимир Путин президент России С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас благодаря работе ученых, врачей мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще совсем недавно, а значит, у нас есть возможность более четко строить прогнозы, стратегию и тактику наших действий. Поэтому поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки, по стране и в каждом субъекте Федерации постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день.

День работника скорой помощи

Владимир Путин заявил, что День работника скорой помощи будет отмечаться 28 апреля. Он отметил, что сейчас такой праздник отмечается неофициально.

"В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи", – объявил Путин.

Владимир Путин отметил, что за время самоизоляции и после объявления ВОЗ пандемии коронавируса Россия смогла выгадать время на то, чтобы создать резервы для противодействия коронавирусу, создать места для пациентов и обеспечить их всеми необходимыми аппаратами и медикаментами.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Социальная поддержка

Владимир Путин поручил в ближайшее время разработать новый пакет мер поддержки бизнеса и граждан. Такое поручение он дал правительству РФ.

Как указал президент, общенациональная программа по восстановлению экономики и доходов граждан должна быть запущена в России синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологических ограничений.





Владимир Путин президент России Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

По словам Путина, с особенными трудностями столкнулись представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Глава государства обратил внимание на необходимость поддержки в этом направлении.

Президент отметил, что уже сейчас нужно подготовить необходимые решения и консолидировать под них ресурсы, чтобы можно было развернуть такую программу на полную мощность с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с ней ограничений.

15 апреля Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить около 70 миллиардов рублей на поддержку столичного бизнеса. Кроме того, он предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей. Все это происходит в рамках третьего пакета антикризисных мер, который утвердил Собянин.



Итоги самоизоляции

Президент, подводя итоги прошедших недель, отметил, что РФ удалось затормозить распространение коронавируса. Он отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря общей работе. По словам президента, миллионы граждан страны прислушались к рекомендациям властей и позаботились о своем здоровье.

Президент также сообщил, что ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизируется. При этом он попросил учесть, что "это не должно успокаивать, ситуация остается очень сложной". Путин подчеркнул, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией еще не пройден.

"Специалисты, ученые – а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия – говорят, что пик еще не пройден. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого", – заявил Путин.

Нерабочие дни

Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая. Глава государства отметил, что период нерабочих дней должен пройти при строгом соблюдении всех профилактических мер.



Владимир Путин президент России Впереди у нас череда больших майских праздников, между ними – рабочие дни: 6–7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали, брали бы отгулы или отпуска, поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы.

Выход из режима ограничений

Путин поручил правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить параметры поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу, который может начаться в регионах с 12 мая. Он пояснил, что выход из ограничительных мер должен осуществляться "в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза".

По словам президента, регионы России должны будут получить такие рекомендации заранее, чтобы у них было время на подготовку своих действий после 11 мая.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

Кроме того, горожане должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, находясь на улицах, в магазинах, в транспорте и других общественных местах. Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку.

Как оформить цифровой пропуск

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее.

