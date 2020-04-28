День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Президент России Владимир Путин заявил, что День работника скорой помощи будет отмечаться 28 апреля. Об этом глава государства заявил на рабочем совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

"Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитарок, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи", – объявил Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник поздравил работников скорой медицинской помощи с праздником. В своем обращении градоначальник поблагодарил медиков за самоотверженность и труд.

