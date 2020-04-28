Воробьев извинился за долгое ожидание скорых в регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил прощения у жителей региона за долгое ожидание скорой помощи. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Прошу прощения у каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти", – объяснил Воробьев.

По словам губернатора, сейчас скорая помощь находится под огромной нагрузкой. Так, за три "ужасных ночи" на прошедшей неделе госпитализация понадобилась порядка 800 заболевшим.

Воробьев также рассказал, что, когда в городе не хватает мест для пациентов с COVID-19, скорой помощи приходится доставлять зараженного в другой населенный пункт.

"Раньше за смену скорая ездила 150 километров, а сейчас за сутки наезжает 600 километров. Плюс увеличились госпитализации. Пациентов принимают 30–40 минут. Поэтому приходится ждать", – сказал глава Подмосковья.

При этом власти региона продолжают осуществлять набор сотрудников в службу скорой помощи. Речь идет о врачах и водителях. Так, 23 работника "Мострансавто" пересели за руль скорых.

"Спасибо им, они настоящие мужики. Это опасная работа, вызывает искреннее уважение, что они осознанно берут на себя такой риск", – заключил Воробьев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить на закупку машин скорой помощи 5 миллиардов рублей. По мнению главы государства, это позволит повысить оперативность и доступность медицинской помощи, в том числе для жителей малых городов и сел.

По последним данным, за сутки в России выявлено 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек не имелось симптомов болезни.