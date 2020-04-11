Оперштаб объяснил очередь из машин скорой помощи в Химках

11 апреля, 23:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках образовалась очередь из машин скорой помощи.
Как сообщили РИА Новости в оперативном штабе, это произошло из-за большого потока пациентов с коронавирусом. Поток заболевших COVID-19 увеличился в последние дни. Все стационары в Москве работают в усиленном режиме.
Отмечается, что медучреждения принимают все возможные меры для быстрого распределения пациентов по палатам. В оперштабе подчеркнули, что всех больных поместят в стационар и окажут им медицинскую помощь.
За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах.
Выписано по выздоровлении 1045 человек, из них за последние сутки – 250, умерло 106 пациентов. В оперштабе заявили, что в России было проведено 1,18 миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысяч человек.
Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая
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