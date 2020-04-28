Собянин поздравил работников скорой помощи с праздником

16:56
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с праздником. В своем поздравлении мэр поблагодарил медиков за самоотверженность и труд.
"Бригады скорой всегда первые там, где нужна помощь. И сейчас, во время пандемии, на вас легла двойная нагрузка. В этот период количество обращений на станцию выросло на 50% – до 25 тысяч в сутки. Бригады и оперативные службы скорой круглосуточно находятся в режиме повышенной готовности оказания помощи. Желаю вам, друзья, крепкого здоровья и удачи!" – написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В России День работников скорой медицинской помощи отмечается каждый год 28 апреля.
Ранее в поддержку врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом, мировые звезды дали онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе". На протяжении восьми часов для зрителей в прямом эфире выступали Билли Айлиш, Леди Гага, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие звезды.
Отблагодарить медиков решились и художники из Подмосковья. На поле недалеко от Подольска они нарисовали огромное сердце, а над ним белой краской написали: "Спасибо врачам".
Также российские деятели культуры запустили флешмоб #homeartchallenge. Они призвали рассказать отрывки из любимых произведений или продемонстрировать результаты своего творчества. К акции уже присоединились Екатерина Волкова, Марина Александрова и Ольга Кабо.
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