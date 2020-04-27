Депздрав доплатит сотрудникам на аутсорсе в московских больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сотрудники, которые работают через подрядные организации в столичных больницах и занимаются лечением пациентов с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
В ряде столичных медицинских учреждений некоторые виды работ переданы на аутсорсинг, их исполняют представители частных организаций по контрактам (например, клининг), отметили в ведомстве.
"Сегодня в нескольких больницах через подрядные организации к работе также приглашен младший медицинский персонал. Вопрос выплат сотрудникам в этом случае регулируется на уровне самих подрядных организаций. Таким специалистам, не входящим в штат государственной медицинской организации, не полагаются федеральные и городские доплаты за особый и напряженный режим работы", – говорится в сообщении Депздрава.
Отмечается, что на фоне сложной эпидемиологической ситуации власти столицы приняли решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями.
Речь идет об организациях, чьи сотрудники трудятся в ковидных корпусах. Они получат денежный объем, равный сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам.
"Выплаты будут доведены с учетом прошедших рабочих дней начиная с даты начала работы сотрудников в больнице", – пояснили в ведомстве.
Как добавили в Депздраве, сейчас стоит на повестке вопрос обеспечения сотрудников подрядных организаций средствами индивидуальной защиты.
Ранее в ведомстве опровергли заявления о переполненности московских больниц.
Согласно последним данным, за сутки в РФ выявили 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: