Депздрав доплатит сотрудникам на аутсорсе в московских больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сотрудники, которые работают через подрядные организации в столичных больницах и занимаются лечением пациентов с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

В ряде столичных медицинских учреждений некоторые виды работ переданы на аутсорсинг, их исполняют представители частных организаций по контрактам (например, клининг), отметили в ведомстве.

"Сегодня в нескольких больницах через подрядные организации к работе также приглашен младший медицинский персонал. Вопрос выплат сотрудникам в этом случае регулируется на уровне самих подрядных организаций. Таким специалистам, не входящим в штат государственной медицинской организации, не полагаются федеральные и городские доплаты за особый и напряженный режим работы", – говорится в сообщении Депздрава.

Отмечается, что на фоне сложной эпидемиологической ситуации власти столицы приняли решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями.

Речь идет об организациях, чьи сотрудники трудятся в ковидных корпусах. Они получат денежный объем, равный сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам.

"Выплаты будут доведены с учетом прошедших рабочих дней начиная с даты начала работы сотрудников в больнице", – пояснили в ведомстве.

Как добавили в Депздраве, сейчас стоит на повестке вопрос обеспечения сотрудников подрядных организаций средствами индивидуальной защиты.

Ранее в ведомстве опровергли заявления о переполненности московских больниц.

Согласно последним данным, за сутки в РФ выявили 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось.