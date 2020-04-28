Сергей Собянин перенес "Московскую смену" на 1 августа

Сергей Собянин перенес организацию отдыха москвичей, в том числе программу "Московская смена", на срок не ранее 1 августа. Указ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о работе кружков и секций программы, организации отдыха граждан и других мероприятий на средства городского бюджета, проведении досуговых мероприятий в центрах соцобслуживания и работы библиотек и учреждений культурно-досугового типа.

Ранее Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве. "На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома", – написал градоначальник на своем персональном сайте.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.