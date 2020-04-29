Жителям столицы напомнили о правилах ремонта квартир во время самоизоляции

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Проводить шумные ремонтные работы в московских квартирах во время самоизоляции можно только в будние дни с 9 до 11 и с 17 до 19 часов. Ограничения ввел Сергей Собянин, напомнили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Исключением из установленных временных рамок могут стать лишь неотложные ремонтные работы при возникновении или угрозе аварийной ситуации.

Мэр отметил, что данные требования распространяются и на недавно введенные жилые дома – "новостройки, где проблема соблюдения тишины и покоя сегодня стоит особенно остро".

В обычное время разрешается проводить шумные ремонтные работы в жилых домах с 9 до 13 и с 15 до 19 часов, за исключением воскресений и праздничных дней.

Также мэр подписан указ о продлении до 11 мая включительно всех ограничений, действующих в Москве.

Кроме того, переносится организация отдыха москвичей, в том числе программа "Московская смена", на срок не ранее 1 августа.