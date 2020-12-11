Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рыночная цена квадратного метра жилья в 2021 году, по расчетам Минстроя, составит 49,17 тысячи рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что в ведомстве подготовили соответствующий проект приказа, который должен подписать его глава Ирек Файзулин до конца этого года.

Согласно документу, в Москве и на Дальнем Востоке произойдет самый высокий рост цен на жилье. В среднем он составит от 8 до 9,5 тысячи рублей. На 4 тысячи квадратный метр жилья подорожает в Якутии и Ленинградской области. В Севастополе, Санкт-Петербурге, Камчатском крае, Магаданской, Архангельской, Саратовской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Тюменской областях, Еврейской АО, на Чукотке, в Забайкальском и Красноярском краях, в ЯНАО, Удмуртии и Чувашии ожидается рост цен в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

На 2 тысячи рублей или меньше "квадрат" подорожает на Алтае, в Хакасии, Марий Эл, Татарстане, Коми, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алтайской и Ставропольском краях, а также в Калужской, Иркутской, Вологодской, Псковской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Московской, Кировской, Ярославской, Астраханской, Волгоградской, Самарской, Пензенской областях.

Без изменений, по данным Минстроя, цены останутся в 34 регионах, среди которых ХМАО, Башкирия, Карелия, Адыгея, Калмыкия, Крым и другие.

Единственным регионом, где стоимость квадратного метра упадет, станет Бурятия. Снижение составит с 78,18 до 61,26 тысячи рублей. При этом меньше всего жилье будет стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области – от 31,5 тысячи рублей.

По мнению застройщиков, рост стоимость жилья будет больше, чем по данным ведомства. Специалисты считают, что "квадрат" в новостройках подорожает на 12 процентов, а в Москве – на 20.

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов назвал расчеты Минстроя и застройщиков непрозрачными. Он отметил, что его смущает разница стоимости жилья в различных регионах.

"Я понимаю, что есть субъекты со сложной логистической составляющей, куда затратнее проходить специальной технике и доставлять строительные материалы. Все это ведет к удорожанию недвижимости. Но есть субъекты в одном федеральном округе, в одних условиях, а стоимость жилья может колебаться от 35 до 60 тысяч рублей за квадратный метр", – пояснил Старовойтов.

По мнению президента фонда "Институт экономики города" Надежды Косаревой, в среднем цена за квадратный метр по стране вырастет на 539 рублей по сравнению со второй половиной 2020 (с 48 634 до 49 173 рублей).

"Методика оценки показателя средней рыночной стоимости должна быть открытой и позволять каждому субъекту повторить расчет Минстроя и удостовериться в правильности оценки", – подчеркнула эксперт.

А вот независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов заявил, что сравнивать расчеты Минстроя и застройщиков некорректно. По его мнению, рост цен за квадратный метр в новостройках в 2021 году составит 5 процентов.

Ранее руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране возможно снижение уровня доступности жилья из-за роста цен на первичном рынке. По ее мнению, рост цен опережает инфляцию и рост доходов населения.

