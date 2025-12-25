Церемония прощания с Алентовой состоится в Театре имени Пушкина

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Савостьянов

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в Театре имени Пушкина, сообщил ТАСС худрук учреждения заслуженный артист России Евгений Писарев.

По его словам, дата будет определена позже.

О смерти артистки стало известно 25 декабря. Алентова скончалась на 84-м году жизни.

Она родилась 21 февраля 1942 года. После окончания школы хотела поступить в мединститут, однако решила показать свои актерские данные в Барнаульском драматическом театре, куда ее взяли на должность актрисы вспомогательного состава.

Алентова работала не только в театре, но и кино. Свою известность она обрела после роли Катерины в фильме "Москва слезам не верит", получившем "Оскар". Также она снималась в кинокартинах "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов".