Прощание с журналисткой Лесневской пройдет в Москве 28 декабря

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Прощание с основателем телеканала РЕН ТВ Иреной Лесневской пройдет 28 декабря на столичном Востряковском кладбище. Об этом заявил ее сын Дмитрий.

"В воскресенье будет прощание на Востряковском кладбище в 13:00", – цитирует его РИА Новости.

Лесневская умерла 24 декабря на 84-м году жизни. Она известна тем, что в 1991 году вместе со своим сыном создала независимую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом. В 2005 году она стала президентом холдинга REN Media Group.

В том же году Лесневская удостоилась премии ТЭФИ за вклад в развитие отечественного телевидения. Кроме того, она получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

