Скончался заслуженный журналист РФ Александр Нечаев

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Заслуженный журналист России Александр Нечаев скончался в Москве на 70-м году жизни, сообщает ТАСС.

Он умер в результате тяжелой болезни. Других подробностей не сообщается.

Вся профессиональная деятельность Нечаева была связана с ТАСС, где он работал свыше 47 лет подряд. Он пришел в агентство еще в 1978 году и стал сотрудником редакции информации для иностранных туристов. В 1991 году возглавил английскую редакцию, а через 3 года стал первым замглавреда.

В ходе событий октября 1993 года он не дал вооруженным сторонникам Верховного совета, захватившим здание ТАСС, передать сообщение о смене власти в стране. В 1994 году Нечаев стал главредом агентства мировой службы агентства, которая занималась переводом и распространением новостей на иностранных языках.

В период войны в Югославии он был в Косове и Белграде. Затем, в 2012 году, его направили в ЮАР, где он возглавил местное представительство агентства. После завершения командировки он вернулся в редакцию информации для иностранных подписчиков, в которой продолжал готовить материалы о событиях, связанных с развитием отношений России и стран Африки.

Последние годы жизни он наполнял военными новостями ленты ТАСС на английском языке. За свой труд Нечаев получил орден Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени, а также почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации".

