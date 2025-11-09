Умер советский и российский художник Эрик Булатов

Фото: ТАСС/URA.RU

Советский и российский художник, почетный член Российской академии художеств (РАХ) Эрик Булатов ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАХ.

При этом причина смерти Булатова не уточняется. О дате похорон и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске. Он окончил Художественный институт имени В. И. Сурикова, после чего работал в детских издательствах "Детгиз" и "Малыш".

В 1970-х годах Булатов создал первые картины-конструкции. Известность художнику принесла картина "Слава КПСС", созданная в 1975 году. Его оригинальный творческий стиль получил развитие в работах "Не прислоняться", "Революция – перестройка", "Перестройка", "Заход или восход солнца" и других.

Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке, ас 1992 года – в Париже, но также делал проекты в России. Являлся участником многочисленных выставок в стране и за рубежом.