В Москве простились с актером дубляжа Андреем Гриневичем

Фото: youtube.com/clickescape

В малом зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) прошла церемония прощания с актером дубляжа Андреем Гриневичем, передает ТАСС.

В центре ритуального зала для прощания был установлен гроб. На церемонии присутствовали родные, друзья и коллеги артиста.

Дочь Гриневича рассказала, что он хотел, чтобы его кремировали и похоронили на Востряковском кладбище.

О смерти актера стало известно 29 октября, ему было 69 лет. Последние месяцы он тяжело болел и уже не работал как актер дубляжа, но принимал участие в проектах в качестве режиссера.

Он дублировал актера Брюса Уиллиса в "Крепком орешке – 2", озвучил персонажей в "Большом куше", "Дне сурка", "Пятом элементе", "Убить Билла", "Джуманджи" и многих других кинокартинах.

