Умер актер дубляжа Гриневич, участвовавший в "Крепком орешке" и "Гардемаринах, вперед!"

Фото: youtube.com/clickescape

Актер дубляжа Андрей Гриневич умер в возрасте 69 лет, заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" его коллега, актер озвучки Ислам Ганджаев.

"Сегодня не стало Андрея Гриневича. Потрясающего артиста, режиссера и моего наставника, который оказал на меня сильное влияние и сделал меня тем, кем я являюсь сейчас", – указал он.

На странице сообщества "Русский дубляж" отмечается, что Гриневич последние месяцы тяжело болел и уже не работал как актер дубляжа, участвуя в проектах как режиссер.

Гриневич родился в 1956 году в Саратове. В 1978 году окончил Школу-студию при МХАТ, а затем – актерский факультет ВГИКа. Позже стал работать на "Мосфильме" над озвучкой зарубежных фильмов.

В частности, он дублировал актера Брюса Уиллиса в "Крепком орешке – 2", озвучивал персонажей в "Пятом элементе", "Большом куше", "Дне сурка", "Джуманджи", "Убить Билла", "Гаттаке", "Водном мире", "Гардемаринах, вперед!" и многих других кинокартинах.

