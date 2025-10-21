Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Иван Безбородов

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vanuchka.love

Актер театра и кино Иван Безбородов, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей", скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Смерть наступила в сентябре 2025 года, однако ее причина не называется.

Безбородов родился 1 октября 1985 года. В 2008-м он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Также с 2007-го был актером Малого драматического театра – Театра Европы.

Он принял участие в съемках 18 кинокартин. Среди них – "Тайны следствия – 15", "Морские дьяволы – 3", "Дорожный патруль – 2" и другие. Кроме того, он работал в качестве актера дубляжа в фильмах "Макс Пейн" и "Криминальное чтиво".