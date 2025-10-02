Форма поиска по сайту

02 октября, 14:49

Умер актер и каскадер Сергей Рыбин

Фото: kino-teatr.ru

Актер и каскадер Сергей Рыбин скончался на 52-м году жизни, сообщает портал "Кино-театр.ру".

По данным сайта, артист умер 29 сентября. Причина смерти не уточняется.

Рыбин родился 18 июля 1974 года в Санкт-Петербурге. Он совмещал карьеру актера с работой каскадера, выполняя множество трюков и принимая участие в боевых сценах. Благодаря этому он стал одним из самых востребованных профессионалов в отечественном кино.

В его фильмографии насчитывается около 30 проектов, большинство из которых – сериалы. Он известен зрителям по картинам "Невский", "Марафон трех граций", "Война и мир" и "Морские дьяволы". Также эпизодические роли он исполнил в "Улицах разбитых фонарей", "Тайнах следствия" и других.

