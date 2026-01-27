Президент Польши обвинил СССР в Холокосте

Фото: prezydent.pl

Президент Польши Кароль Навроцкий, исказив исторические факты, обвинил СССР в Холокосте. Его заявления, сделанные во время выступления на памятной церемонии в музее Освенцима, передает РИА Новости.

Польский лидер признал, что советские военные освободили в 1945 году семь тысяч выживших узников немецкого нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме.

"Но в то же время за стенами концентрационного лагеря "Аушвиц" их (узников. – Прим. ред.) не ждала свобода", – отметил Навроцкий.

Он также вновь озвучил обсуждаемый среди властей Польши посыл об ответственности Советского союза за начало Второй мировой войны, которое привело к трагедии Холокоста.

27 января празднуется 81-я годовщина освобождения "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме. В 2005 году ООН официально признала этот день Международным днем памяти жертв Холокоста.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает возмутительным отсутствие упоминания генсеком ООН Антониу Гутерришем многомиллионных потерь СССР во Второй мировой войне.

Захарова указала, что Гутерриш в списке жертв преступлений нацистов "ни словом не обмолвился" о потерях СССР, чьи народы внесли решающий вклад в победу над гитлеровской Германии и чей подвиг положил конец Холокосту.

