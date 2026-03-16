16 марта, 14:36Город
В парке "Сокольники" завершился лыжный сезон
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В московском парке "Сокольники" завершили свою работу лыжные трассы и пункты проката, сообщила пресс-служба парка в телеграм-канале.
"Весна вступила в свои права, поэтому мы убираем лыжи до следующего сезона", – говорится в публикации.
Посетителей парка поблагодарили за теплую атмосферу и призвали поделиться в комментариях фотографиями с лыжами.
Ранее стало известно, что в Москве начался демонтаж новогодних елей и декоративных конструкций – световых тоннелей, арок, светящихся шаров, навесных гирлянд и других украшений. Все они отправят на склады АО "Объединенная энергетическая компания", где будут храниться до следующих праздников. Специалисты проверят декоративные элементы на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт.