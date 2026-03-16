В Подмосковье летом проведут учет красноголовых нырков

Московская область примет участие в проекте по оценке численности редких красноголовых нырков. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования региона.

Этот вид птиц еще не стал краснокнижным в России и Подмосковье, однако уже числится среди уязвимых в Международной Красной книге. Кроме того, красноголовые нырки попали в список проекта "Они не должны исчезнуть. Сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России", который получил грант от Президентского фонда природы.

В Минэкологии объяснили, что в основном популяция этого вида сокращается из-за пересыхания или зарастания водоемов, где они селятся.

"Эти утки гнездятся на искусственных водоемах – залитых водой карьерах торфоразработок; прудах рыбхозов; небольших пойменных озерах; рядом с колониями чаек и крачек", – отметили в ведомстве.

К разрушению этих мест обитания приводят изменение климата и деятельность человека.

В рамках нового проекта планируется пересчитать красноголовых нырков в Московской, Ивановской и Новгородской областях. Численность птиц будут оценивать после появления потомства в конце июня – начале июля.

Результаты работы позволят определить тенденции в распространении и размножении красноголовых нырков. По итогам будет приниматься решение о возможном изменении их охранного статуса.

Ранее на зимовке в Москве заметили серую цаплю, занесенную в Красную книгу Москвы. Этому виду присвоена нулевая категория редкости, что означает отсутствие подтвержденных данных о ее гнездовании на территории города в последние 20–30 лет. Цапли обитают в тихих заболоченных участках с густыми зарослями, которые помогают им почувствовать себя в надежном укрытии, а также дают птицам обильную кормовую базу: рыб и земноводных.