Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

02 мая, 14:58

Открытое горение ликвидировано в многоэтажном доме в Люберцах

Открытое горение ликвидировано в жилом доме в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

В результате пожара выгорело пять балконов на площади 29 квадратных метров, однако обошлось без пострадавших.

"Эвакуированы 24 человека, из них трое детей, одна – спасенная звеном ГДЗС с 17 этажа", – уточняется в сообщении.

Возгорание произошло на 15-м этаже дома на улице 3-е Почтовое 2 мая. Пламя перекинулось на балконы 16-го и 17-го этажей. Причина пожара устанавливается.

Ранее частный дом загорелся в поселке Высокий в ХМАО из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Огонь удалось потушить на площади 142 квадратных метров, однако в результате погибла семья из семи человек, включая четырех детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

