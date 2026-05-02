В ГД предложили запретить энергокомпаниям брать плату за подключение газа с пенсионеров

Фото: Москва 24/Анна Селина

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с предложением запретить энергетическим компаниям взимать плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям с пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение он направил на имя министра энергетики РФ Сергея Цивилева. Как пояснил автор инициативы, освобождение от оплаты работ по газификации сделает этот процесс доступным для всех пожилых граждан, независимо от наличия у них сбережений, а также снизит финансовую нагрузку на них.

Более того, в своем письме парламентарий напомнил об уже действующей в России программе социальной газификации, согласно которой население может бесплатно подвести газопровод до границ своего участка.

Более того, в некоторых регионах льготникам, включая пенсионеров, положена компенсация расходов на технологическое присоединение, однако процесс ее получения Миронов назвал кривым.

Для этого, в частности, необходимо сначала оплатить подключение газа за свой счет, а затем обращаться за возмещением в органы соцзащиты. По словам чиновника, такой порядок не устраивает одиноких пенсионеров, из-за чего они остаются без газа.

Кроме того, стоимость полного комплекса соответствующих работ частного дома зачастую превышает сумму компенсации, и разницу пенсионеры вынуждены платить сами.

"Проблему надо срочно решать, и об этом наше письмо руководству Минэнерго", – заключил политик.

Ранее Владимир Путин заявлял, что затраты энергокомпаний на устранение существующего энергодефицита не должны включаться в тарифы и перекладываться на плечи потребителей.

Президент указал, что локальные дефициты электроэнергии прежде всего фиксируются в районах строительства индустриальных, транспортных и логистических проектов. Но этот дефицит необходимо покрывать за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования и ввода в строй новых электростанций.