Минэкономразвития заявило, что тарифы ЖКХ в РФ макроэкономически обоснованы

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В целом тарифы ЖКХ в России макроэкономически обоснованы. С 2019 по 2024 год темпы их индексации сильно отставали от официальной инфляции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время своего выступления в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Так министр экономического развития ответил на вопрос председателя бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова о том, как повышение тарифов на ЖКХ соотносится с борьбой с инфляцией в РФ.

"Эти тарифы экономически обоснованы или нет? С нашей точки зрения – мы смотрели, проверяли, – в целом макроэкономически тарифы обоснованны", – ответил Решетников.

Глава Минэкономразвития также отметил, что на тарифах ЖКХ отразились цены на газ, выросшие из-за дополнительного увеличения налога на добычу полезных ископаемых на 10%. Кроме того, ранее были приняты решения по надбавкам в электроэнергетике, переходящие так или иначе в сетевое хозяйство, уточнил Решетников. Также, по его словам, повышение тарифов незначительно повлияет на инфляцию.

"У нас ЖКХ снова стало социальной отраслью. Мы до этого 20 лет уходили, а сейчас за шесть лет возвращаем ее на финансирование из бюджета", – заключил министр экономического развития.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июля будут проиндексированы тарифы на жилищные услуги. Совокупная плата за коммунальные услуги может увеличиться не более чем на 15%. Отдельные тарифы могут меняться в пределах общего индекса.

Таким образом, холодное водоснабжение в столице составит 65,77 рубля за кубометр, горячее –312,5 рубля за кубометр, а отопление – 3 738,37 рубля за гигакалорию. Тариф на электроэнергию при одноставочном учете может вырасти на 16,4% – с 6,15 до 7,16 рубля за киловатт-час.