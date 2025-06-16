Депутат Кошелев: с 1 сентября в РФ ужесточат требования к концессионерам в сфере ЖКХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России с 1 сентября будут ужесточены требования к концессионерам в части объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, заявил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Концессионер с 1 сентября будет обязан разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это позволит контролировать и оценивать не только плановые показатели надежности и качества поставляемых услуг, но и экономический эффект от концессионного соглашения в целом", – сказал депутат в беседе с РИА Новости.

По словам Кошелева, концессионеры не смогут использовать чужое имущество за счет тарифов, не вкладывая в него ни копейки. Это также поможет избавиться от ситуаций, когда лицо берет в аренду "за бесценок" газовые и электросети, собирает оплату "миллиардами" рублей, но забывает о своих обязательствах.

Кошелев напомнил, что основным фактором потери ресурсов в сетях и причиной их аварийности является высокий износ коммунальной инфраструктуры. Только по официальным данным свыше 40% всех объектов инженерных сетей в стране требуют замены.

Кроме того, концессионеру также надо будет обладать определенной квалификацией – в требованиях теперь учитывается опыт эксплуатации объектов ЖКХ и случаи успешной реализации инвестпрограмм. Также был прописан порядок передачи лицу бесхозных сетей.

"Оформление права собственности и постановки на учет будет за счет концессионера, а не бюджета", – объяснил депутат.

При этом для таких лиц начнет применяться правило, по которому им нужно будет внести задаток или банковскую гарантию в процентном отношении от общей суммы инвестиционного проекта. При этом задаток или гарантия не вернуться лицу, если заявка будет отозвана.

Ранее Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании в многоквартирном доме (МКД) предоставлять жильцам отчет о деятельности по управлению МКД за предыдущий год. Новые нормы обязывают предоставлять необходимые сведения за истекший год еще в первом квартале текущего года. Также указанный отчет необходимо будет разместить в региональной информационной системе или в ГИС ЖКХ.

