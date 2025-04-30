Сенатор Голов предложил ужесточить ответственность УК за фальсификацию подписей

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В России могут ужесточить ответственность управляющих компаний (УК) за фальсификацию подписей собственников жилья в многоквартирных домах в протоколах голосования. С соответствующим предложением член комитета Совфеда по федеративному устройству и регполитике Олег Голов обратился к главе Минстрою РФ Иреку Файзуллину, сообщает РИА Новости.

Голов подчеркнул в обращении, что проблема с фальсификацией протоколов с собраний собственников жилья была выявлена в процессе работы с обращениями россиян. Он отметил, что обеспокоенность вызывает ситуация, в которой оказываются пожилые владельцы жилья. Зачастую они не могут или не умеют пользоваться электронными системами голосования, что делает их уязвимыми перед недобросовестными УК.

В связи с этим сенатор призвал рассмотреть возможность принять дополнительные меры законодательного регулирования и указал, что лично разрабатывает инициативу, которая должна ужесточить наказание для УК.

Голов предложил создать новую статью УК РФ или внести изменения в статью 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"), которая предполагает ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев.

Сенатор указал, что в случае подделки протоколов собраний действия УК могут затронуть большое число людей, что "существенно повышает общественную опасность данного деяния". При этом существующую в настоящий момент ответственность Голов считает недостаточной.

Член СФ предложил министерству сформулировать свою точку зрения относительно того, какие меры административного и уголовного характера в данном случае могут быть наиболее действенными для комплексного решения этой проблемы.

В сложившихся обстоятельствах многие пожилые люди фактически лишены возможности участвовать в процессе принятия решений, касающихся управления их жильем. Их голоса могут быть использованы без их согласия, заявил Голов. В то же время УК фальсифицируют подписи, осознавая, что даже в случае обнаружения нарушений наказание будет несоразмерно их выгоде.

"Считаю, что ужесточение ответственности за фальсификацию протоколов станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей и позволит существенно оздоровить ситуацию в сфере управления многоквартирными домами", – отметил сенатор.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко призвал уточнить ответственность УК в многоквартирных домах. Недобросовестные УК и другие лица могут принимать решения против интересов собственников квартир, без рисков серьезной ответственности, подчеркнул парламентарий. В связи с этим он разработал законопроект, который предлагает установить систему наказаний, куда войдут штрафы, принудительные работы и лишение свободы.