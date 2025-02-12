Депутат Марченко предложил уточнить ответственность УК в домах

12 февраля, 14:35Политика
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутат Госдумы Евгений Марченко разработал законопроект, который предлагает уточнить ответственность управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах, передает РИА Новости.
По его словам, в России существует проблема с решениями собраний собственников квартир. Как отметил парламентарий, есть ситуации, когда решения подобных собраний фальсифицируются в интересах УК, из-за чего повышаются платежи для собственников.
"На практике достаточно случаев фальсификации собраний без внесения искажений в протоколы, например, путем недопуска собственников к голосованию, неизвещений о собрании, использования подложных доверенностей либо принятия голосов несобственников", – говорится в документе.
Недобросовестные УК и другие лица могут принимать решения против интересов собственников квартир, без рисков серьезной ответственности. В связи с этим законопроект предлагает установить систему наказаний, куда войдут штрафы, принудительные работы и лишение свободы.
Ранее жители одного из московских жилых комплексов выразили недовольство работой управляющей компании. По их словам, в доме не работают лифты, на стенах появилась плесень, а в подземном паркинге есть протечки. Застройщик начал устранять проблемы, но жильцы рассматривают возможность смены управляющей компании. При этом юристы указали, что процесс может затянуться.
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