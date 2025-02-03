Депутат ГД Немкин предупредил о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ

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В последнее время в России наблюдается устойчивый рост числа случаев мошенничества с поддельными квитанциями за ЖКХ, рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам депутата, злоумышленники прибегают к использованию современных технологий, создавая фальшивые платежные документы. При этом на вид их невозможно отличить от настоящих. Преступники рассчитывают, что, получая подобную "квитанцию", граждане не перепроверяют реквизиты, сразу оплачивая задолженность с помощью QR-кода.

Во избежание финансовых потерь парламентарий призвал соблюдать меры предосторожности. В частности, он напомнил о необходимости проверять реквизиты на квитанциях. Для этого их нужно сравнить с предыдущими платежами или сверить с информацией, представленной на официальном сайте управляющей компании.

"Также стоит помнить, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях – сторонним источникам информации о задолженностях верить опасно. Также будьте осторожны с QR-кодами – прежде чем сканировать код, убедитесь, что квитанция подлинная", – отметил депутат.

Немкин также рекомендовал связываться с управляющей компанией в случае возникновения каких-либо подозрений и уточнять информацию, если сумма платежа или реквизиты кажутся сомнительными.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что ошибки в начислениях и персональных данных, а также различия в оформлении платежки и ведущий на подозрительный сайт QR-код являются признаками поддельной квитанции за ЖКУ. Чтобы обезопасить себя, специалист также посоветовал подключить уведомления о начислениях через ГИС ЖКХ или личный кабинет на сайте управляющей компании.