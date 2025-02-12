12 февраля, 12:15Город
Жители жилого комплекса пожаловались на работу УК
Жители одного из московских жилых комплексов выразили недовольство работой управляющей компании. По их словам, в доме не работают лифты, на стенах появилась плесень, а в подземном паркинге есть протечки.
Застройщик начал устранять проблемы, но жильцы рассматривают возможность смены управляющей компании. Юристы отмечают, что процесс может затянуться, если возникнут споры о законности общего собрания собственников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.