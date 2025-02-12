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12 февраля, 12:15

Город

Жители жилого комплекса пожаловались на работу УК

Жители жилого комплекса пожаловались на работу УК

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Жители одного из московских жилых комплексов выразили недовольство работой управляющей компании. По их словам, в доме не работают лифты, на стенах появилась плесень, а в подземном паркинге есть протечки.

Застройщик начал устранять проблемы, но жильцы рассматривают возможность смены управляющей компании. Юристы отмечают, что процесс может затянуться, если возникнут споры о законности общего собрания собственников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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