Около 300 технологических стартапов создано при поддержке Москвы с начала года

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Около 300 стартапов создали участники "Академии инноваторов", хакатона "Лидеры цифровой трансформации" и конкурса "Новатор Москвы" за год. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Это превышает показатель за весь 2023 год более чем в два раза. Кроме того, мы отмечаем рост интереса к каждому из проектов. С начала года на участие в них поступило в общей сложности около 30 тысяч заявок", – приводятся слова вице-мэра на портале мэра и правительства столицы.

Хакатон "Лидеры цифровой трансформации" представляет из себя масштабное соревнование разработчиков по созданию IT-продуктов для государственных структур и бизнеса. В конкурсе "Новатор Москвы" принимают участие ученые и изобретатели, а программа "Академия инноваторов" предназначается для начинающих технологических предпринимателей.

Участники "Академии инноваторов" запустили ассистент для проведения онлайн-встреч, который был создан на базе искусственного интеллекта. Он способен расшифровывать разговоры и выделять основные тезисы.

Кроме того, другие выпускники организации разработали платформу для дизайнеров "Нейрохудожник", которая может формировать изображение по наброску пользователя. Третьим проектом участников "Академии инноваторов" стал VR-тренажер для практических занятий по охране труда и культуре безопасности.

Также победитель конкурса "Новатор Москвы" изобрел сервис, в котором есть цифровые двойники элементов конструкций зданий, сооружений и механизмов. При его помощи можно контролировать строительство. Сервис уже внедрили на некоторых заводах в РФ и Китае.

К "Академии инноваторов" присоединились уже свыше 18,5 тысячи человек. Год назад программу обновили, и теперь она стала международной и непрерывной, чтобы в нее можно было встроиться в любой момент и на любой стадии разработки продукта. За это время создано более 3,7 тысячи инновационных проектов и свыше 250 стартапов, привлечено больше 134 миллионов рублей инвестиций и грантов. Общая выручка резидентов программы превысила 260 миллионов рублей.

