Собянин: более 18,5 тыс человек присоединились к "Академии инноваторов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 18,5 тысячи человек присоединились к "Академии инноваторов" после перезапуска. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр напомнил, что год назад обновили программу поддержки начинающих предпринимателей. Теперь она стала международной и непрерывной, чтобы в нее можно было встроиться в любой момент и на любой стадии разработки продукта.

За это время создано более 3,7 тысячи инновационных проектов и свыше 250 стартапов, привлечено больше 134 миллионов рублей инвестиций и грантов. Общая выручка резидентов программы превысила 260 миллионов рублей, отметил Собянин.

Среди участников "Академии инноваторов", продолжил градоначальник, есть бизнесмены из Индии, Нигерии и Узбекистана. А самыми популярными направлениями проектов оказались высокотехнологичная медицина, образование, электронная коммерция, биотехнологии и "глубокие технологии".

На странице проекта Агентства инноваций Москвы продолжается прием заявок на четвертый поток "Академии инноваторов". Он продлится до 12 сентября.

Ранее сообщалось, что ежегодный конкурс мэра "Новатор Москвы" собрал рекордное количество инновационных идей. В этом году на мероприятие зарегистрировались свыше пяти тысяч человек со всей России. Победители и призеры выиграли премии от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Половина победителей конкурса – студенты.