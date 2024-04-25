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25 апреля, 00:00

Технологии

Выпускники второго потока "Академии инноваторов" смогли привлечь 60 млн рублей инвестиций

Выпускники второго потока "Академии инноваторов" смогли привлечь 60 млн рублей инвестиций

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Почти 6,5 тысячи студентов, инженеров и ученых приняли участие во втором потоке программы для изобретателей "Академия инноваторов". Средний возраст разработчиков составляет 27 лет.

Выпускники второго потока успели привлечь 60 миллионов рублей инвестиций. Это десятки идей, которые не только превратились в стартапы, но и принесли пользу для развития экономики города и страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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