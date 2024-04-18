Депутат ГД Метелев направил кабмину РФ законопроект о "мертвых душах" в общежитиях

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Университетам нужно предоставить возможность расторгать договор проживания со студентом, если он не появлялся в общежитии в течение шести месяцев. Соответствующий законопроект направлен в правительство РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем телеграм-канале.

Он указал на то, что в общежитиях необходимо провести капитальный ремонт, на что выделено по приказу главы государства 123 миллиарда рублей. Тем более, как парламентарий утверждает, сейчас желающих заселиться в общежития очень много и не всем хватает места.

"Остается вопрос, кто в них живет? Считаю, что места проживания должны получать те, кто в них действительно нуждается. А с "мертвыми душами" должно быть покончено навсегда", – объяснил Метелев.

По его словам, те, кто имеет собственность или прописку в месте нахождения самого университета, не должны претендовать на общежитие. Исключение могут составить инвалиды, сироты и особо уязвимые групп граждан, уточнил он.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что строительство многофункционального комплекса для студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана близится к завершению. По его словам, студенты будут фактически размещаться в объекте класса люкс в центре столицы.

