Более 180 жилых помещений в студенческих общежитиях Москвы получат налоговые льготы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 180 жилых помещений в студенческих общежитиях Москвы включат в реестр, что позволит им получить налоговые льготы. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

"Льгота введена в Москве в 2021 году сроком на пять лет. Она предусматривает полное освобождение от налога на имущество частных общежитий, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года, в которых не менее 70 процентов площади используется для проживания студентов и преподавателей вузов, имеющих государственную аккредитацию", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Багреевой, подобная льгота направлена на снижение стоимости проживания студентов, а также привлечение инвестиций в строительство общежитий в городе.

Получить льготу собственник помещения может, подав заявку в департамент экономической политики и развития Москвы. После проверки по ряду критериев объект включат в реестр.

В 2024 году в Москве планируют завершить строительство строительство комплекса общежитий МГТУ имени Баумана. Проектом строительства в жилых корпусах предусмотрены коворкинги, мультимедийные центры, помещения для учебы, отдыха и спорта. Из комнат с панорамным остеклением откроются виды на красивый Бауманский район с набережной Яузы.

