Эксперт рассказал, кого могут выселить из квартиры за долги по ЖКУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Граждан, проживающих в квартире по договору социального найма, могут выселить из помещения в случае неоплаты ЖКУ. Об этом Москве 24 рассказал председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин.

"Если квартира находится в социальном найме и гражданин в течение полугода не оплачивает жилищно-коммунальные услуги без уважительной причины, то его могут выселить", – пояснил эксперт.





Константин Крохин председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Человека выселяют не на улицу, а ему должно быть предоставлено другое жилое помещение по нормам общежития.

Судом в качестве уважительной причины для неоплаты коммунальных услуг могут быть признаны в том числе болезнь, наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и тяжелые жизненные обстоятельства.

"Допустим, человек потерял работу. Длительное время он не может ничего найти. Но при этом участвует в программах поиска работы, зарегистрировался на бирже, проходит мероприятия, связанные с поиском нового места, такие как обучение. То есть если он предпринимает шаги, чтобы получить источник дохода, то это может быть расценено как уважительная причина для неоплаты", – говорит Крохин.

Эксперт добавил, что собственника жилья, а не нанимателя выселить из квартиры практически невозможно.

Ранее москвичам объяснили, кто может претендовать на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о горожанах, которые тратят свыше 10% дохода семьи на покрытие соответствующих платежей. При этом, чтобы получить материальную поддержку, у них не должно быть долгов по оплате ЖКУ.

