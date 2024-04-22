Движение поездов изменится на Курском и Рижском направлениях D2 в апреле

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Курском и Рижском направлениях D2 изменится расписание движения поездов с 02:00 28 апреля до 04:00 29 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В пресс-службе департамента отметили, что на Курском направлении поезда будут следовать укороченными маршрутами от Царицына до Курьянова. Интервалы от Подольска до Царицына увеличат до 30 минут, от Царицына до Курского вокзала – до 2,5 часа.

В департаменте подчеркнули, что на Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабина следуют от Стрешнева до Курского вокзала. Интервалы от Нахабина до Стрешнева увеличат до 35 минут, до Курского вокзала – до 60 минут.

В Дептрансе уточнили, что 28 апреля закроют путь в сторону Подольска на участке от Москвы-Товарной до Царицына. Там проведут ремонтные работы главного пути. В это время поезда будут следовать по пути в сторону Нахабина. Ремонт организуют в выходной день, когда пассажиропоток наименьший, заключили в департаменте.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 28 по 29 апреля и с 4 по 6 мая в связи с ремонтно-путевыми работами. На участке Москва-Товарная-Курская – Люблино-Сортировочное начнется капитальный ремонт пути.