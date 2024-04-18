ЦППК назначила дополнительные экспрессы на майские праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

ЦППК совместно с МЖД запустят дополнительные экспрессы на время майских праздников. В период с 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда. Соответствующая информация появилась на официальном сайте пассажирской компании.

На Курском направлении добавят поезда:

№ 7030 Тула – Москва: 28 апреля – 1 мая, 4–5, 9–12 мая;

№ 7031 Москва – Тула: 28 апреля – 1 мая, 4–5, 9–12 мая;

№ 7051 Москва – Тула: 27 апреля, 8 мая;

№ 7041 Москва – Тула: 27 апреля;

№ 7040 Тула — Москва: 28 апреля.

На Рижском направлении введут поезда № 7012/7011/7021 Москва – Муравьево: 1, 8, 9 мая; № 7016/7015/7023 Москва – Муравьево: 1, 8, 9 мая; № 7028/7018/7017 Муравьево – Москва: 1, 8, 9 мая; № 7024/7014/7013 Муравьево – Москва: 2, 9 мая.

На Казанском направлении также появятся дополнительные составы:

№ 7050 Москва – Рязань-2: 27 апреля, 8 мая;

№ 7052 Москва – Рязань-2: 27 апреля, 8 мая;

№ 7051 Рязань-2 – Москва: 1 мая;

№ 7021 Рязань – Москва: 2, 13 мая;

№ 7093 Куровская – Москва: 28 апреля, 8 мая;

№ 7194 Москва – Черусти: 28 апреля, 8 мая;

№ 7197 Черусти – Москва: 1, 12 мая.

На Горьковском направлении запустят:

№ 7085/7086 Москва – Владимир: 27 апреля, 8 мая;

№ 7089/7090 Москва – Владимир: 27 апреля, 8 мая;

№ 7079/7080 Владимир – Москва: 29 апреля – 1 мая, 9–11 мая;

№ 7083/7084 Москва – Владимир: 28 апреля – 1 мая, 9, 10, 12 мая;

№ 7103 Железнодорожная – Москва: 28 апреля – 1 мая, 9, 10, 12 мая.

На Киевском направлении дополнительно появятся поезда № 7007/7008 Москва – Калуга: 27 апреля; № 7005/7006 Москва – Калуга: 27 апреля, 8 мая; № 7023/7024 Калуга – Москва: 27 апреля, 1, 8, 9 мая; № 7184 Апрелевка – Москва: 27 апреля.

На Ярославском направлении:

№ 7012 Москва – Александров: 28 апреля;

№ 7022 Москва – Александров: 27 апреля;

№ 7011 Александров – Москва: 28 апреля;

№ 7021 Александров – Москва: 27 апреля;

№ 7127 Пушкино – Москва: 27 апреля.

На Павелецком направлении 28 апреля дополнительно введут составы № 7305/7307 Москва – Узловая и № 7302/7304 Узловая – Москва.

Кроме того, предусмотрены некоторые изменения. Так, электрички столичного транспортного узла будут ходить по маршрутам 26 апреля в соответствии с расписанием четверга, 27 апреля, 8 мая – с расписанием пятницы, 28, 29, 30 апреля, 9–11 мая – с расписанием субботы, 1 и 12 мая – с расписанием воскресенья.

Пассажиров также предупреждают, что в график движения поездов 26–30 апреля, 1 и 8–10 мая будут внесены корректировки.

Ранее стало известно об изменениях расписания движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 20–21 апреля.

На Ленинградском направлении в эти дни с 10:00 до 12:30 изменится движение электричек на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюкова и обратно. Проезд в экспрессах из области до Зеленограда-Крюкова на период с 10:00 до 14:00 будет осуществляться по билетам обычных электропоездов.

