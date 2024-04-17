График поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится в апреле и мае

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

С 28 по 29 апреля и с 4 по 6 мая изменится график движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

Так, на участке Москва-Товарная-Курская – Люблино-Сортировочное начинается капитальный ремонт пути. В МЖД уточнили, что работы будут проводить специально в выходные дни, когда пассажиропоток минимален.

28–29 апреля планируется демонтаж старой рельсошпальной решетки, укладка новой, очистка и подсыпка щебеночного балласта, а также выправка пути.

4–6 мая специалисты уложат новые рельсы и проведут сварку 20 стыков.

До этого сообщалось об изменениях расписания движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 20–21 апреля. Так, на Ленинградском направлении в эти дни с 10:00 до 12:30 изменится движение электричек на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюкова и обратно. А на Казанском направлении МЦД-3 поезда будут курсировать от и до Казанского вокзала и Электрозаводской с интервалами до 20 минут.