Изменения схемы движения на ВДНХ продлили до 8 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Измененная схема движения на ВДНХ из-за международной выставки-форума "Россия" продлевается до 8 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте напомнили, что движение закрыто в проезде у парковки № 9503, а также по одной крайней правой полосе в Продольном проезде у дома 125А по проспекту Мира. При этом организовано одностороннее движение у стоянки № 9505, а двустороннее движение – у автопарковки № 9506 и в проезде у дома 123А по проспекту Мира.

Также недоступна парковка на участке Хованской улицы от дома 3, корпуса 1 до 1-й Останкинской улицы. Аналогично нельзя припарковаться в проезде у дома 123Б по проспекту Мира и в 5-м Останкинском переулке от 1-й Останкинской до дома 3 по 2-й Останкинской улице.

"Будьте внимательны, обращайте внимание на знаки", – отметили в ведомстве.

При этом добираться до ВДНХ все так же можно на городском общественном транспорте, включая ближайшие станции метрополитена – "ВДНХ" и "Ботанический сад".

25 марта ВДНХ возобновила свою работу с соблюдением повышенных мер безопасности. Попасть на территорию можно было только через главный вход. Посетителям нужно было показать удостоверение личности. 5 апреля ограничения сняли, поэтому теперь все входы доступны для горожан в круглосуточном режиме.