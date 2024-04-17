Движение по внешней стороне МКАД временно ограничат в ночь на 19 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Временные ограничения на движение транспорта установят на внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, будет закрыт проезд по участку Новорязанского шоссе от дома 3, корпуса 1, до МКАД, по Волгоградскому проспекту – от МКАД до ТТК, а также по Проектируемому проезду № 3502.

Автомобилистов призывают следить за дорожными знаками и заблаговременно выбирать пути объезда. Водители всегда могут узнать об изменениях в схеме движения на портале ЦОДД.

Ранее столичный Дептранс сообщил о продлении измененной схемы движения на ВДНХ до 8 июля из-за международной выставки-форума "Россия".

Ведомство напомнило, что движение закрыто в проезде у парковки № 9503, а также по одной крайней правой полосе в Продольном проезде у дома 125А по проспекту Мира.

