Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 11–26 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 11 по 26 апреля. Об этом пишут в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

По данным компании, большую часть поездов на участках Тверь – Бологое, Тверь – Торжок и Бологое – Угловка отменят, у некоторые электричек расписание изменится, интервалы движения увеличатся.

В МТППК отметили, что расписание изменится и у ряда поездов на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково. Некоторые электрички отменят.

Уточняется, что часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Зеленограда-Крюково до Твери.

"Изменения в расписании нужны для модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Лихославль – Дорошиха", – прокомментировали в пресс-службе пассажирской компании.

До этого стало известно, что с 1 по 27 апреля изменится расписание поездов Казанского и Киевского направлений МЖД. Изменения связаны с развитием железнодорожной инфраструктуры.

Ранее РЖД сообщили, что запустят частично беспилотный поезд на МЦК летом 2024 года. Уточняется, что машинист будет находиться возле органов управления составом, хотя его присутствие в кабине уже не требуется.