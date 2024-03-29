Дополнительные поезда начнут курсировать на МЖД с 31 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительные электрички будут ездить на Московской железной дороге (МЖД) с 31 марта по 26 октября в связи с дачным сезоном. Составы появятся на Казанском, Киевском, Павелецком, Савеловском и Горьковском направлениях, Большом кольце МЖД, а также в Калужской и Орловской областях. Ряд поездов начнут выходить на маршруты с 6, 20 и 28 апреля, сообщается на сайте перевозчика.

На Казанском направлении введут:

поезда № 6016 и 6007 Голутвин – Рязань по выходным;

поезда № 6366 и 6365 Воскресенск – Егорьевск по воскресеньям;

экспрессы № 7193 Куровская – Москва и № 7194 Москва – Черусти по субботам;

экспресс № 7051 Рязань-2 – Москва по воскресеньям.

На Киевском направлении:

поезда № 6157/6158 и № 6107/6108 Москва – Калуга ежедневно;

поезда № 6383 Москва – Малоярославец по выходным, № 6384 в обратном направлении.

На Горьковском направлении: экспрессы № 7083/7084 Площадь трех вокзалов – Владимир по субботам. На Савеловском направлении: поезда № 6354 Москва – Савелово по выходным, № 6363 – в обратную сторону.

На Павелецком направлении:

№ 6991 и 6993 Москва – Яганово и в обратном направлении № 6992 и 6999;

№ 6872/6975 Бекасово – Детково – Михнево;

№ 6393 Москва – Михнево и в обратном направлении № 6394;

№ 6181 Москва – Кашира и обратно 6182.

Кроме того, с 28 апреля по 22 сентября в Орловской области назначат составы № 6324 Орел – Мценск и 6323 в обратном направлении. А в Калужской области введут четыре дополнительные электрички между платформами Калуга-1 – Ферзиково.

До этого стало известно, что ЦППК также назначит "дачные" поезда. Для пассажиров выделят 29 электричек, 22 из них начнут ездить с 31 марта, одна – с 28 апреля, две – с 20 апреля, еще четыре – с 6 апреля.