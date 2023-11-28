В Москве заработал сервис по защите интеллектуальной собственности для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представители столичных креативных индустрий теперь могут зарегистрировать и подтвердить права на интеллектуальную собственность при помощи сервиса добровольной регистрации интеллектуальной деятельности i.moscow/idea. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что сервис был дополнен новыми функциями, которые позволяют регистрировать создаваемые объекты интеллектуальной собственности не только технологическим предпринимателям, но и представителям творческих профессий разных сфер – от моды и музыки до кино и игр.

Платформа была создана весной этого года Московским инновационным кластером. По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Кристины Костромы, эта платформа является первым бесплатным сервисом в стране, где авторы различных произведений, кино и игр могут зарегистрировать свой продукт. Кроме того, по мере его создания автор сможет вносить дополнения.

"Это гарантирует автору защиту интеллектуальной собственности в цифровой среде. На сегодняшний день более 100 компаний воспользовались сервисом. Они оценили свои материальные активы на сумму более 6,9 миллиарда рублей", – добавила Кострома.

С данной платформой креативным предпринимателям доступны все преимущества цифрового учета результатов их деятельности. Так, они могут быстро и бесплатно зарегистрировать данные о своих разработках, а также учесть затраты на их создание в блокчейн-сети Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности РФ (РЦИС.РФ).

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин отметил, что число креативных предпринимателей растет ежегодно. Кроме того, бизнесу нужен надежный и одновременно простой в использовании ресурс, позволяющий защитить результаты интеллектуальной деятельности.

"Этот сервис позволяет предпринимателям значительно облегчить свою работу и быть уверенными в том, что их идеи и разработки защищены от стороннего заимствования. Кроме того, на платформе можно провести коммерческую оценку объектов, определить их рыночную стоимость и посчитать затраты на создание", – подчеркнул он.

Правообладатели смогут легко подтверждать свои права на творческие работы при фиксации в сети РЦИС.РФ, а выдаваемое во время регистрации свидетельство можно использовать в качестве доказательства в судебных спорах.

Помимо этого, цифровой учет дает креативному бизнесу столицы доступ к новым мерам поддержки от города, например, возможность подать заявку на участие в программе льготного кредитования под залог интеллектуальной собственности.

Также на платформе i.moscow компании, имеющие статус участника Московского инновационного кластера, смогут подать заявку на компенсацию затрат, которые связаны с регистрацией изобретений и полезных моделей в РФ и за границей, в размере 75 тысяч рублей и до двух миллионов рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в информационно-консультационном центре (ИКЦ) Госинспекции по недвижимости "ГИНэтика порядка" для предпринимателей и собственников объектов недвижимости открылась очная форма помощи по вопросам земельных участков и городского нежилого фонда.

До этого стало известно, что на инвестиционном портале Москвы заработал новый сервис, благодаря которому можно рассчитать возможные затраты на создание промышленного производства.